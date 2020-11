Vibo, ricorso contro Dpcm e chiusura scuole. Colelli: “Schizofrenia politica della Limardo” (VIDEO)

Il Governo ha stabilito che si voterà in Calabria, per le elezioni regionali, tra il 10 febbraio e il 15 aprile. Il Partito Democratico si sta preparando a questa nuova tornata elettorale? Lo abbiamo chiesto a Francesco Colelli, coordinatore cittadino di Vibo Valentia, che ha subito messo in chiaro che “oggi la situazione è drammatica, sia a livello sanitario che economico” per questo “bisogna rimandare obbligatoriamente la discussione strettamente politica ed elettorale“.

Lo stesso Pd sembra però occupato più a litigare che a offrire soluzioni concrete: “Non è assolutamente vero – ha risposto Colelli – stiamo cercando di lavorare sui temi”, con una proposta ben precisa per gestire l’emergenza sanitaria al di là degli interessi politici. E sull’Amministrazione Limardo – che da una parte impugna il Dpcm e dall’altra, prendendo atto dell’emergenza, chiude tutte le scuole – Colelli pensa sia un “segnale di schizofrenia politica”: “Al mattino grida al complotto contro la zona rossa, speculando sul dramma di commercianti e ristoratori, e poi la sera si rende conto che abbiamo una situazione sanitaria drammatica certificata dall’Asp. Il confronto non può essere violentato da una ricerca costante della propaganda: dobbiamo salvare il territorio, non possiamo usare la salute dei nostri figli come merce di scambio”.

