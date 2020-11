Coronavirus | In Italia oltre 35mila casi: schizza il numero dei morti (+580)

Nuova impennata dei contagi dopo una giornata di relativa tregua sul territorio nazionale. Sono 35098 i casi rilevati nelle ultime 24 ore e 580 le nuove vittime. Anche la giornata di oggi è caratterizzata dalla mappa a tre colori dell’Italia (zona gialla, zona arancione e zona rossa). Una mappa in continua evoluzione. Ieri sulla base nel monitoraggio dell’Iss, altre cinque regioni hanno raggiunto Puglia e Sicilia in zona arancione: sono Liguria, Umbra, Toscana, Abruzzo e Basilicata. Oggi osservata speciale è la Campania che incredibilmente inserita in zona gialla, potrebbe trovarsi addirittura in zona rossa, quella con le maggior restrizioni. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha detto che 4 regioni sono a rischio: “Le misure sarebbero da anticipare”.

