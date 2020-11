Coronavirus, giornata nera al Gom di Reggio: tre i morti

Una giornata drammatica all’ospedale di Reggio Calabria. Al Gom si sono registrati infatti tre decessi nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini di 64 e 65 anni, ed una donna di 72 anni, tutti affetti da altre severe patologie concomitanti all’infezione da Covid-19. Sono stati, invece, 368 i soggetti sottoposti a tampone. Di questi, 34 sono risultati positivi al test. In seguito a 18 ricoveri e 4 dimissioni, sono 86 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 53 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 28 in Pneumologia e 5 in Terapia Intensiva. In tutto, sono stati ricoverati in ospedale, dall’inizio della pandemia 243 contagiati. I morti sono stati 31 e 120 i guariti.