Bici contro camion in Friuli, muore una giovane calabrese

Dramma a Lamezia Terme. In un grave incidente stradale avvenuto nel Friuli Venezia Giulia, ha perso la vita una 33enne di Lamezia Terme, Mara Leone che si trovava in quella regione per ragioni di studio. La tragedia risale 7 novembre quando la ragazza stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la provinciale 94 all’altezza di Pozzuolo del Friuli e si è violentamente scontrata con un camion. Ricoverata in prognosi riservata, la giovane è deceduta poco dopo.