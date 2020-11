CORONAVIRUS | Numeri record in Calabria: quasi 400 casi, 4 morti e +16 ricoveri

Aumento record dei positivi in Calabria che sfiora i 400 nuovi contagi: sono precisamente 392 nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano stati 264) a fronte di 3540 persone sottoposte a tampone. Dei nuovi casi confermati oggi, 182 sono stati rilevati in provincia di Reggio Calabria, 94 in quella di Cosenza, 62 nel Catanzarese, 35 nel Crotonese e 19 in provincia di Vibo Valentia. Salgono così a 4528 i residenti attualmente positivi al virus.

Ricoveri e decessi. I ricoverati Covid negli ospedali calabresi salgono oggi a 227 (15 in più di ieri quando erano 212), mentre quelli in Terapia intensiva a 16 (ieri erano 15): nello specifico si registrano due nuovi ricoveri in Rianimazione a Cosenza e uno in meno a Reggio. Ci sono infine altri 4 morti rispetto al report di ieri: 2 nel Cosentino, 1 nel Catanzarese, e 1 nel Reggino.

Sul territorio i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.470 (84 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1.382 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 682 (631 guariti, 51 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 754 (54 in reparto; 7 in terapia intensiva; 693 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 370 (329 guariti, 41 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 257(17 in reparto; 240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 120 (6 ricoverati ,114 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126 (119 guariti, 7 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.927 (66 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.856 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 844 (814 guariti, 30 deceduti). –

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

