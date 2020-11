Sanità, Cotticelli cade dalle nuvole: “Il piano Covid lo dovevo fare io?” (VIDEO)

Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri sera in televisione. La trasmissione di Rai Tre, Titolo V, ha intervistato il commissario ad acta della sanità calabrese, Saverio Cotticelli. All’ordine del giorno il tema della Calabria zona rossa e della situazione della sanità calabrese tra posti letto in terapia che mancano e che

Cotticelli si mostra inadeguato ed impreparato alle domande del giornalista a tal punto da ricevere i rimproveri del sub commissario Maria Crocco che durante il servizio lo apostrafa: “La devi finire! Quando fai queste cose devi andare preparato”, gli dice fuori campo.

In Calabria è difficile finanche sapere quanti sono i posti in terapia intensiva

Ma il plenipotenziario della sanità in Calabria non è a conoscenza neanche del numero dei posti letto attualmente attivi nelle terapie intensive regionali. “Prima dell’emergenza sanitaria – ha affermato – ne risultavano 107”. “Sta dicendo che i posti in terapia intensiva oggi sono 214?”, chiede sbalordito il giornalista. “Ne abbiamo 150 già attivati ma siamo pronti ad implementare, adesso non mi ricordo esattamente il numero”, risponde Cotticelli.

Cotticelli mostra impreparazione davanti al giornalista e sembra cadere dalle nuvole: “Non sono io il responsabile – spiega – si sono dimenticati delle due regioni commissariate, la Calabria e il Molise, e hanno dato l’incarico al presidente della Giunta”. Dichiara ancora poi di aver preparato quesito inviato al ministero per chiedere di chi fosse la competenza. Dopo aver recuperato le carte nell’altra stanza dove è in ascolto il sub commissario Maria Crocco ammette di essere lui ad avere la competenza in materia “Sono io”, sottolinea. Visibilmente impacciato aggiunge sul piano: “La settimana prossima è pronto”. E poi conclude: “Cosa vuole che le dica, dottore, tanto io domani mattina sarò cacciato”.

Cose che accadono solo in Calabria!

Il servizio video è stato parte integrante della trasmissione Titolo V andata in onda ieri sera su Rai Tre