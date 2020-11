CORONAVIRUS | In Italia 40mila nuovi positivi e 425 morti. Terapie intensive +119

Roma, 7 novembre 2020 – Nel bollettino sul Coronavirus in Italia del 7 novembre si contano quasi 40mila nuovi casi. I morti sono ancora più di 400. La Lombardia registra oltre 11mila nuovi positivi, sopra quota 4mila anche Campania e Piemonte. Si registra il nuovo record di contagi in Veneto (3.815 in 24 ore), dove si contano anche 25 morti. “Stiamo crescendo – ha detto il governatore Luca Zaia -, ma non come accadeva a marzo, se avessi fatto lo stesso di numero di tamponi di oggi, circa 30mila ogni 24 ore, a marzo avremmo trovato il doppio di positivi, non i 3.800 di oggi, ma il doppio, oltre 6.000”. A Foggia tutti i 70 ospiti ospiti della Rsa ‘Fondazione Palena’ e 28 dipendenti positivi al Covid 19. Sarebbero quasi tutti asintomatici.

Il bollettino del 7 novembre

Oggi 39.811 nuovi casi con 231mila tamponi, 425 morti. Terapie intensive +119, ricoveri ordinari +1.104. I pazienti ricoverati con sintomi sono 25.109 (+1.104), mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 2.634 (+119). Il tasso di positività è intorno al 17% (17,18%): ogni 100 tamponi eseguiti 17 sono risultati positivi (ieri era di circa il 16%).

