Coronavirus, risale il tasso dei positivi: uno ogni sette tamponi

Tratto da Quotidiano.net

La seconda ondata Covid sferza l’Italia: altri 445 morti in 24 ore (da 352), per un totale di 40.192 dall’inizio dell’epidemia. Siamo il sesto Paese al mondo a superare quota 40mila (dopo Stati Uniti, Brasile, India, Messico e Regno Unito). Il contavittime non si ferma mai: ieri un decesso ogni 3 minuti e 14 secondi – fatta la dolorosa media. Il numero giornaliero dei positivi fissa il record assoluto: 34.505 (dai precedenti 30.550) a fronte di 219.884 tamponi – 8.153 in più –, e quel che è peggio con un rapporto positivi/tamponi al 15,69%, in risalita di 1,3 punti dopo due giorni in miglioramento.

Il lockdown rimette l’economia in ginocchio. Lo stop a bar e ristoranti costa tre miliardi

Il numero dei casi positivi aumenta così di altre 29.113 unità (da 25.093) toccando quota 472.348: 446.701 sono in isolamento domiciliare (+27.874). Questi numeri “non sono un buon segnale, anche per la chiara tendenza che esprimono”, riconosce Gianni Rezza, direttore del ministero della Salute.

Il flusso in aumento investe infatti anche i ricoveri: quelli nei reparti ordinari sono +1.140 (contro +1.002 di mercoledì), per un totale di 23.256; quelli in terapia intensiva passano a +99 (da +67) per un totale nazionale di 2.391. I guariti sono 4.961 (da 5.103) per un totale di 312.339 da febbraio. Al ballo delle cifre si unisce il commissario straordinario Domenico Arcuri: “Abbiamo 8 volte i contagiati di 4 settimane fa. Nell’ultima settimana i contagiati sono cresciuti del 38%, in quella precedente del 64%, e in quella prima del 107%”. È la prova che le misure in atto non stanno ancora producendo “effetti risolutivi”.



Covid, aeroporti di Milano in crisi nera. Restano aperti ma il traffico crolla

La situazione si fa più aspra in un gran numero di regioni. Peggio di tutti sta la Lombardia con 139 morti in 24 ore e 8.822 nuovi positivi su 41.544 tamponi, con un’incidenza positivitamponi del 21,2%. Subito dopo boccheggiano Campania (3.888 contagi di giornata), Veneto (3.264 e 38 morti), Piemonte (3.171). La Toscana (2.273 nuovi positivi e 25 decessi) ha il doppio dei morti dell’Emilia Romagna (13 vittime e 2.180 i contagi), ma soprattutto ha un rapporto positivitamponi del 21,4%: peggio della Lombardia e doppio dell’Emilia (10,7%). Anche le Marche si muovono sullo stesso fragile crinale: 698 nuovi positivi a fronte di 3.349 tamponi con un’incidenza del 20,84%. Appena meglio l’Umbria, dove i contagi s’impennnano a 768 (da 496) ma con un rapporto positivitamponi del 16%, in linea con la media nazionale. Esplosione del virus in provincia di Bolzano: + 762 contagi in un solo giorno, quasi uno ogni 5 test.