Coronavirus, Francia: un ricovero ogni 30 secondi. Austria tutta zona rossa

La pandemia da Coronavirus non si arresta nel mondo, ma la lente è sempre più puntata sui dati europei, che continuano a preoccupare. Non va meglio negli States: mentre gli americani restano con il fiato sospeso nell’attesa di sapere chi tra Donald Trump e Joe Biden sarà il prossimo presidente, gli Usa infrangono un altro triste record sul coronavirus. Ieri per la prima volta dall’inizio della pandemia sono stati registrati oltre 100 mila casi di covid in un solo giorno (come aveva previsto già la settimana scorsa il virologo Anthony Fauci).

