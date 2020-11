Dpcm, Giuseppe Mangialavori: “Spedizione punitiva contro la Calabria”

“Nel giro di 24 ore il Governo, inspiegabilmente, ha deciso di dichiarare zona rossa la Calabria e di rinnovare, malgrado i risultati disastrosi degli ultimi anni, il commissariamento della sua sanità. Sono decisioni che puniscono oltremodo una regione in cui i dati sulla epidemia da Coronavirus sono relativamente contenuti e il cui sistema sanitario è stato affossato proprio da quel regime speciale che Conte e i suoi ministri hanno deciso di prorogare”. Così in una nota il senatore vibonese Giuseppe Mangialavori, secondo cui “siamo, insomma, al teatro dell’assurdo: la Calabria, secondo il ministero della Salute e gli esperti dell’Iss, è nelle stesse condizioni di Lombardia e Piemonte, cioè i territori in cui il Covid ha morso di più in tutti questi mesi”.

Calabria lontana dal punto di non ritorno. “Eppure – dice ancora il senatore azzurro – i dati sulla copertura dei posti letto nei reparti di Malattie infettive e in quelli di Terapia intensiva ci dicono che la Calabria è, per fortuna, ancora lontana dal punto di non ritorno. E allora, viene da chiedersi, perché il territorio tra lo Jonio e il Tirreno è stato dichiarato zona rossa? Allo stesso tempo, un’altra domanda reclama una risposta: perché il Governo reitera gli stessi errori del passato, di fatto allungando la vita a un commissariamento che, in soli 10 anni, ha dato il suo apporto decisivo per la distruzione del servizio sanitario regionale?”.

Strategia politica contro la Calabria. “Non sono abituato a pensar male, ma è forte il sospetto – conclude Mangialavori – che tutte queste mosse coordinate e concentriche possano far parte di una più vasta strategia politica che non ha niente a che fare con la necessità di contrastare la pandemia o con il diritto alla salute dei calabresi”.

Per iscriverti alla newsletter gratuita di Zoom24, e capirci qualcosa in più sull’andamento della pandemia da Coronavirus in Calabria, CLICCA QUI. Ti aspettiamo!