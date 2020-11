Coronavirus | In Italia altri 34.505 nuovi casi, fanno paura i 445 morti

Roma, 5 novembre 2020 – Ancora un aumento di casi di Coronavirus in Italia. Lo rivela il nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Ieri (qui il bollettino del 4 novembre) è diminuito il rapporto tra nuovi positivi e tamponi processati rispetto ai giorni scorsi nonostante l’aumenti rispetto a martedì dei nuovi positivi. Questi sono giorni fondamentali per capire l’andamento della curva. Domani (venerdì 6 novembre) entrerà in vigore il nuovo Dpcm con la suddivisione dell’Italia in tre zone a seconda degli scenari di rischio: zone rosse, arancioni o gialle. E oggi è il giorno delleproteste delle Regioni (Lombardia, Piemonte, Calabria e Val d’Aosta) inserite nella fascia rossa che prevede di fatto un lockdown similie a quello della primavera. La Calabria ha già fatto sapere che impugnerà l’ordinanza, mentre il ministro Speranza bolla le polemiche come “surreali”. “Il nuovo lockdown pesa, ma serve unità”, dice invece il premier Giuseppe Conte. Soddisfatti delle nuove misure i medici: Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) definisce i provvedimenti “opportuni”. Venerdì inoltre dovrebbe tenersi il consiglio dei ministri per varare il ‘Dl ristori’. Mentre l’Inps fa sapere che finora sono state erogate 13,6 milioni di prestazioni Cig connesse all’emergenza Covid.

I dati Covid di oggi

Continua a salire la curva epidemica del Covid in Italia: nelle ultime 24 ore si registrano 34.505 nuovi casi (ieri erano 30.550). Aumentano anche i morti 445 contro i 352 di ieri, portando il totale delle vittime dell’epidemia in Italia a 40.192. Record dei tamponi, 219.884, quando ieri ne erano stati processati 211.831. La percentuale positivi-tamponi è salita al 15,69% contro il 14,42% di ieri. Quanto alle regioni, è sempre la Lombardia a registrare il maggior numero, anche oggi in incremento, di nuovi casi, 8.822 contro i 7.758, seguita da Campania con 3.888 (ieri 4.181), Veneto con 3.264 (ieri 2.436) e Piemonte con 3.171 (ieri 3.577). Il totale dei contagi sale quindi a 824.879. In crescita i ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore: sono 99 contro i 67 di ieri, per un totale che sale a 2.391. In salita anche i ricoveri ordinari, +1.140 (contro i 1.002 di ieri), per un totale attuale di 23.256. I guariti nelle ultime 24 ore sono 4.961 (ieri 5.103) per un totale di 312.339. Il numero delle persone attualmente positive sale di altre 29.113 (ieri 25.093) e arriva a 472.348. Di questi, sono in isolamento domiciliare 446.701, vale a dire 27.874 più di ieri.

CONTINUA A LEGGERE QUI

Per rimanere aggiornato sull’andamento della pandemia Covid in Calabria, iscriviti alla newsletter di Zoom24, CLICCA QUI. Ti aspettiamo!