‘Ndrangheta in Piemonte, sentenza della Cassazione: 3 finiscono carcere

La Cassazione ha pronunciato una sentenza di condanna definitiva per tre appartenenti alla ‘ndrangheta, arrestati dai carabinieri nell’ambito del processo “Minotauro”, frutto di una grande inchiesta sulle ramificazioni della criminalità organizzata nel Nord Italia. Gli arrestati sono: Domenico Agresta, 34enne ritenuto esponente di spicco della ‘locale’ di Volpiano (in provincia di Torino); Salvatore Demasi, 76enne considerato al vertice della ‘locale’ di Rivoli (in provincia di Torino); e Rosario Marando, 52enne inserito nella ‘locale’ di Volpiano.