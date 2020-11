Sono ore febbrili per arrivare alla firma (forse già stasera) del nuovo Dpcm con le ulteriori restrizioni per far fronte al dilagare della seconda ondata di Coronavirus in Italia. Dopo il passaggio in Parlamento ieri, oggi il premier Giuseppe Conte ha convocato i capi delegazione della maggioranza, presenti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia. A quanto riferiscono fonti presenti all’incontro, non sono ancora state messe nero su bianco le misure ma si va verso la conferma di quelle a livello nazionale annunciate ieri (lunedì) come il coprifuoco serale e la chiusura dei centri commerciali nel weekend. Dovrebbe essere confermata anche la suddivisione dell’Italia in tre zone con i diversi scenari di rischio: Piemonte, Lombardia e Calabria le regioni a rischio. Dagli ambienti dell’esecutivo si apprende che il governo sta limando il testo definitivo del dpcm con cui si confronterà con le regioni.

