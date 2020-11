Dpcm, chiusure localizzate: verso la stretta in Piemonte, Lombardia e Calabria

Potrebbero essere la Calabria, il Piemonte e la Lombardia le Regioni che, sulla base dei dati dell’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, potrebbero rischiare di rientrare nelle prime ordinanze del ministero della Salute con la previsione di misure più restrittive, collocandosi in uno scenario 4 di rischio alto. Piemonte e Lombardia, in particolare, hanno superato la soglia dell’indice di trasmissibilità Rt pari a 2 (rispettivamente sono a 2.16 e 2.09) e la Calabria è a 1,66. I dati del nuovo monitoraggio, atteso per domani alle 16, potrebbero però segnare un cambiamento del trend, poichè potrebbero iniziare a riportare gli eventuali effetti legati alle misure dell’ultimo Dpcm. Intanto, stasera non dovrebbe tenersi nessuna riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza: salvo sorprese dell’ultimo minuto, infatti, il presidente del Consiglio, prima di adottare il nuovo Dpcm allo studio, vorrebbe vedere i nuovi dati di domani e l’aggiornamento della curva epidemiologica da parte dell’Istituto superiore di sanità.

CONTINUA A LEGGERE QUI