Coronavirus, scuole chiuse a Soverato e Trebisacce

Sale la preoccupazione in Calabria. In tre province su cinque l’indice Rt è superiore a 1.5. Per questa ragione, il governo Conte potrebbe decidere di catalogare la nostra regione in uno degli scenari peggiori ed a serio rischio chiusura.

Nel frattempo, si susseguono i provvedimenti dei sindaci. Il capo dell’Amministrazione di Soverato Ernesto Alecci, in attesa di alcuni tamponi, ha deciso di tenere chiuse le scuole dalla giornata di domani e fino a nuove disposizioni. Sospese dunque le lezioni in presenza anche per gli istituti nei quali take modalità è ancora consentita.

Anche il sindaco di Trebisacce, centro del Cosentino, ha deciso di far rimanere gli allievi a casa fino al prossimo 9 novembre. Il tutto dopo che un operatore scolastico – venuto a contatto con il personale – è risultato positivo al Covid.