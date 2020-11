Coronavirus, le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio rischiano restrizioni più severe

Nuovo DPCM in arrivo e misure restrittive mirate nelle zone considerate più a rischio contagi. Tra gli indicatori per classificare le cosiddette “zone rosse ” ed i territori a maggior rischio che potrebbero subire restrizioni più elevate, c’è l’ormai celeberrimo indice Rt.

Superato l’1.5 si entra in quello che è stato definito dall’Istituto superiore di sanità come scenario 4, il più grave nella scala predisposta dall’Iss. Attualmente sono 29 le province che rientrano in questa categoria.

Piemonte e Lombardia contano rispettivamente 6 e 11 province con un valore dell’indice Rt ben oltre il livello di guardia. In Lombardia, tutte tranne Bergamo. Nell’elenco figurano anche tre province calabresi: Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e, tra le altre, figurano Treviso, Rovigo, Modena, Reggio-Emilia, Ferrara, Ravenna, Brindisi, Enna e Caltanissetta.

Secondo quanto riportato da Il Mattino e da Il Messaggero, tra le singole province che rischiano di andare incontro alle restrizioni più rigide ci sono anche Milano, Napoli, Torino e Genova, ma anche Monza, Varese, Prato, Pistoia e Caserta. Quanto alle Regioni che potrebbero vedere limitati gli spostamenti, spiccano Lombardia e Campania, prime per valori assoluti di nuovi contagi negli ultimi giorni, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Occhi puntati anche su Liguria, Toscana, Lazio e Umbria.