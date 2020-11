Tornano a salire dopo un breve decremento nella giornata di i casi positivi in Calabria. Quella odierna è un’altra giornata nera sul fronte dei numeri dei contagiati. Sono 245 le persone che hanno contratto la malattia nelle ultime 24 ore. In reparto sono attualmente ricoverate 248 persone. Tredici i pazienti in terapia intensiva. Un dato che porta il numero complessivo dei positivi tra il Pollino e lo Stretto a 5310 su 277844 tamponi effettuati. I casi possono essere così ripartiti sul piano territoriale: 79 nel Catanzarese, 27 in provincia di Crotone, 12 a Vibo, 118 a Reggio Calabria e 79 a Cosenza. Quanto ai ricoveri sono 27 i pazienti attualmente degenti all’ospedale Pugliese di Catanzaro, 56 quelli ricoverati a Cosenza. La paziente deceduta nella giornata di ieri è stata catalogata nel setting come fuori regione.

I casi sono così redistribuiti sul territorio:

– Cosenza: Casi attivi 1027 (56 in reparto; 7 in terapia intensiva, 964 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 644 (600 guariti, 44 deceduti).

– Catanzaro: Casi attivi 491 (38 in reparto; 1 in terapia intensiva; 452 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 341 (305 guariti, 36 deceduti).

– Crotone: Casi attivi 87 (87 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: Casi attivi 65 (5 ricoverati ,60 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 124 (118 guariti, 6 deceduti).

– Reggio Calabria: Casi attivi 1.425 (62 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.358 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 550 (526 guariti, 24 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 268 (268 in isolamento domiciliare). Casi chiusi 127 (126 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.