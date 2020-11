Coronavirus, la pandemia si diffonde in Calabria: primo caso positivo a Badolato

Primo caso di Coronavirus a Badolato, in provincia di Catanzaro. Il piccolo centro perde così l'”immunità” dal virus. A darne notizia il sindaco Gerardo Mannello, che informa in una nota che “un nostro concittadino ha contratto il virus e si trova in isolamento domiciliare insieme alla sua famiglia”.

“Nel fare gli auguri di pronta guarigione al nostro concittadino – scrive l’Amministrazione comunale – invitiamo il resto della cittadinanza a mantenere la calma e, soprattutto, a mettere in pratica tutte le misure di sicurezza: indossate sempre le mascherine, lavate spesso le mani, mantenete il distanziamento e uscite solo per necessità. Confidiamo nel buon senso di tutti”.