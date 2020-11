Tonno Callipo, vittoria da play-off con Monza. Giallorossi quarti in classifica

La Tonno Callipo torna alla vittoria. Battuta Monza al PalaMaiata nell’ottava giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. Una vittoria che consegna ai ragazzi di coach Baldovin tre punti pesantissimi e che riproietta la compagine del presidente Pippo Callipo al quarto posto in classifica a quota 13 punti.

Vince di carattere la Tonno Callipo, una squadra che non molla mai e che ha mostrato la giusta pazienza e lucidità nei momenti cruciali della partita.

Migliore in campo il martello americano Defalco, autore, nel finale di quarto set giocato punto a punto, dell’allungo decisivo in attacco ed in battuta.

E ora la Tonno Callipo sogna davvero in grande godendosi questo splendido inizio di stagione

IL TABELLINO

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – VERO VOLLEY MONZA 3-1 (25-19, 18-25, 25-22, 25-22)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Chinenyeze 12, Drame Neto 11, Dirlic, Saitta 2, Rossard 18, Cester 8, Defalco 14, Almeida Cardoso. Non entrati: Chakravorti, Sardanelli (L), Gargiulo, Fioretti, Corrado. All. Baldovin

Vero Volley Monza: Lagumdzija 11, Dzavoronok 17, Orduna, Sedlacek, Brunetti (L), Lanza 19, Galassi 12, Holt 4, Beretta. Non entrati: Falgari, Calligaro, Federici (L). All. Eccheli

Arbitri: Tanasi e Spinnicchia

Durata set: 29’, 25’, 30’, 28’. Tot. 112’.

Note: partita a porte chiuse. Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: bs 15, ace 8, ric. pos. 51%, att. 43%, muri 7. Vero Volley Monza: bs 19, ace 6, ric. pos. 52%, att. 45%, muri 7. Mvp: Defalco