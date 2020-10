Coronavirus in Italia, altri 31.084 nuovi casi e 199 morti. +95 in Terapia intensiva

Roma, 30 ottobre 2020 – L’ultimo bollettino sull’epidemia di Coronavirus in Italia segna i contagi in netta crescita: superano quota 31mila. Il virus, intanto, corre anche nel resto del mondo e il bilancio dei casi di Covid a livello planetario ha superato quota 45 milioni, un milione in più in soli due giorni. Secondo i conteggi della Johns Hopkins University, le infezioni a livello globale sono 45.028.250. I morti sono 1.181.075. Gli Stati Uniti registrano il record assoluto di contagi: oltre 91 mila in più in 24 ore. Record di casi anche in Germania dove per la prima volta è stata superata la soglia dei 18mila.

Tornando in Italia, Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, questa mattina ha detto che “prima ci chiudiamo tuti in casa e meglio è. Rischiamo tra poco più di due settimane di ritrovarci nei guai”. E alcune Regioni adottano misure più restrittive: il Piemonte va verso la didattica a distanza al 100% alle superiori, stop in Campania alle scuole dell’infanzia. Scattano invece delle proteste in Puglia per la chiusura degli istituti. I sindacati di settore appoggiano la posizione del ministro Azzolina: “Chiudere le scuole deve essere l’ultima spiaggia”. Nel frattempo, Berlino ha decreto tutta Italia ‘zona rossa’, tranne la Calabria.

Il bollettino del 30 ottobre

Oggi 31.084 nuovi casi e 199 morti. Record di tamponi: 215mila. Le terapie intensive salgono di 95 unità, a quota 1.746. I ricoveri ordinari sono 16.994, con una crescita di 1.030. A incidere sul nuovo incremento dei casi è la Lombardia, che ne ha registrati ben 8.960. La seconda regione per numero di nuovi contagi è la Campania con 3.186, seguita da Veneto con 3.012. In Toscana 2.765 contagi, 2.719 in Piemonte, 2.246 nel Lazio e 1763 in Emilia Romagna. In tutte le altre regioni i nuovi contagi non superano le mille unità.

