“Cambiamo”, Franco Bevilacqua nominato coordinatore regionale

Il Movimento Mediterraneo e Calabria ha comunicato la decisione di aderire a “Cambiamo”, il partito che ha il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti come leader e che si colloca nell’area politica del centrodestra. Dopo l’affermazione della lista di “Cambiamo” alle elezioni comunali di Reggio Calabria (4,6% e un eletto), fanno sapere dal movimento che “è questo un passo decisivo verso la creazione del partito su tutto il territorio regionale, anche in vista di ulteriori allargamenti che potrebbero verificarsi in seguito alla maturazione dell’interlocuzione tra “Cambiamo” e “Voce Libera”, il movimento guidato dal vicepresidente della Camera Mara Carfagna”.

A seguito di questa nuova adesione “l’esecutivo nazionale di “Cambiamo” ha affidato al senatore Franco Bevilacqua l’incarico di coordinatore regionale; ha confermato nel ruolo di coordinatore Provinciale per Reggio Calabria Saverio Anghelone, consigliere comunale del capoluogo reggino”. Inoltre, sono stati nominati i coordinatori delle provincie di Catanzaro e Vibo Valentia, individuati rispettivamente nelle persone di Raffaele Mancini, sindaco di Soverato e consigliere provinciale e Nicola D’Agostino, già sindaco di Vibo Valentia. Nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi dei coordinatori delle provincie di Cosenza e Crotone, nonché la composizione dell’esecutivo regionale. Gli incarichi hanno valore fino alla celebrazione del congresso costitutivo, i cui tempi saranno stabiliti quanto prima in sede nazionale.

Nell’augurare buon lavoro ai nuovi dirigenti del partito, il senatore Gaetano Quagliariello, responsabile degli enti locali di “Cambiamo!”, ha dichiarato: “Con la Calabria il partito completa il suo insediamento nelle regioni meridionali. E’ una buona notizia per i moderati di centro-destra, perché è in questa parte del Paese che si determineranno le sorti elettorali dell’Italia, nelle scadenze prossime venture. “Cambiamo!” farà tutta la sua parte per garantire che il governo della Calabria resti nel solco delle scelte da ultimo compiute dagli elettori e che il lavoro impostato da Jole Santelli possa essere continuato e portato a compimento”.