Coronavirus in Italia, nuovo record di casi (+26831) e di tamponi. 217 i morti

Nuovo record di casi di Coronavirus in Italia. Sono 26831 quelli registrati nelle ultime 24 ore, a fronte anche di un record registrato nel numero dei tamponi processati: 201452 nelle ultime 24 ore.

In totale gli attualmente positivi hanno raggiunto quota 299191. Lieve aumento dei decessi rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 217.

I ricoveri in terapia intensiva sono +115, per un totale di 1651 pazienti. Rispetto a ieri sono state ricoverate 983 persone con sintomi, per un totale di 15964.

Aumentano anche i decessi: +217 (ieri erano +205). Il numero totale di persone guarite o dimesse passa da 275404 a 279282.

La Lombardia registra l’aumento più grande di casi (+7339), seguita dalla Campania (+3103) e dal Piemonte (+2585).